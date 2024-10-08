Cizre ilçesinin Varlık köyü muhtarı Ramazan Bulduk ise devlete sunulan bu imkan için teşekkür ederek, GES gibi bir imkana sahip oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Daha önce elektriğin sorunlu olduğunu, zaman zaman kesintiler yaşandığını anlatan Bulduk, "Şimdi elektrik var ya da yok bakmadan suyumuz geliyor. 60 hane, 550 nüfusumuz var. GES ile rahatlığa kavuştuk. Elektrik faturası çok geliyordu, şimdi sıfır maliyetimiz var" diye konuştu.