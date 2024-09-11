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        Haberler Gündem Güncel 92 yaşında ağaçtan düşerek hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        92 yaşında ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

        Kayseri'de 92 yaşındaki Musa Mete, budamak için çıktığı elma ağacından dengesini kaybederek yere düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 21:02 Güncelleme: 11.09.2024 - 21:02
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        92 yaşında ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
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        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Musa Mete (92), Beğendik Bağları Çifte Harman Sokak'ta budamak için çıktığı elma ağacından dengesini kaybederek yere düştü.

        Yaşlı adamın hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından Mete'nin cesedi morga kaldırıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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