92 yaşında ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
Kayseri'de 92 yaşındaki Musa Mete, budamak için çıktığı elma ağacından dengesini kaybederek yere düştü
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Musa Mete (92), Beğendik Bağları Çifte Harman Sokak'ta budamak için çıktığı elma ağacından dengesini kaybederek yere düştü.
Yaşlı adamın hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Mete'nin cesedi morga kaldırıldı.
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