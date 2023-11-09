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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'deki 92 yaşındaki adamın ölümünde şüpheliler serbest - Güncel haberler

        Mardin'deki cinayette şüpheliler serbest bırakıldı

        Mardin'de öldürülen 92 yaşındaki Gevriye Akgüç cinayetinde gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:02 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:28
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        92 yaşındaki adamın ölümünde şüpheliler serbest
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        Mardin'in Midyat ilçesinde Gevriye Akgüç´ün (92) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüphelinin ardından 18 yaşından küçük biri kız, 2 kişi daha gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, 6 Kasım´da meydana geldi. Uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra memleketine dönen Gevriye Akgüç´e, eşiyle birlikte komşu ziyaretinden döndüğü sırada, evinin önündeyken tabancayla ateş açıldı. Akgüç, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Akgüç, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Midyat Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti.

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        Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası olan Gevriye Akgüç´ün cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, hava yoluyla İstanbul'a gönderildi. Akgüç'ün cenazesi, Zeytinburnu ilçesindeki Süryani Kadim Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İ.A., İ.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında K.G. (17) adlı kız ile E.A. adlı erkek de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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