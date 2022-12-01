Şevket abi 'En başta ben seve seve çıkarım' der. Her Cumhuriyet Bayramı'nda en ön saflarda görev alır kendisi. Kep bağlamak bizde bir maharettir. Şevket abi bu işin ustasıdır. Ben de ondan el almaya çalıştım. Tabii ki ondan çok şey öğrendim."