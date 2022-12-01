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92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

Bursa'da yaşayan Şevket Şardağ, dünyada müziksiz oynanan ender oyunlardan biri olan eski Osmanlı payitahtı Bursa'ya özgü kılıçkalkan oyununu 66 yıldır sergilemeye devam ediyor

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  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Bursa'nın 1326'da Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesinin ardından askerlerin zaferi kutlamak amacıyla kılıç ve kalkanlarıyla yaptığı doğaçlama figürlerle ortaya çıktığı bilinen oyun, İnebey Medresesi'nde beden eğitimi derslerinde kılıçkalkan öğreten Mustafa Tahtakıran tarafından 1900'lü yılların başında yeniden düzenlenmesinin ardından geniş kitlelerce tanındı.
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Koreografi oluşturduğu oyunun bugünkü sahne düzenine öncülük eden ustasının kurduğu Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneğinin üyeleri, 100 yılı aşkın süredir bu geleneği yaşatmak için şehirde milli bayramlar ve kurtuluş günlerinde özel gösteriler yapıyor.
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Üyelerden iki çocuk, 11 torun sahibi 92 yaşındaki Şevket Şardağ da derneğin kurulduğu 1956 yılından bu yana kılıçkalkan oyununu gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Bursa Kapalı Çarşı'da yorgancılık yaparken 1996'da emekliye ayrılan Şardağ, esnaflığı süresince dükkanı kalfasına bırakıp bu oyunu sergilemeye devam etti.
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Emekli olduktan sonra kılıçkalkana olan tutkusunu devam ettiren Şardağ, oyunun sahneleneceği günlerde Setbaşı'nda derneğin bulunduğu Kılıçkalkan Evi'ne gelerek hazırlık yapıyor, ilk günkü heyecanıyla gençlere örnek olmaya ve tecrübelerini aktarmaya çalışıyor.
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Oyun olmadığı günlerde de derneğe gelen Şardağ, ziyaretçilere kılıçkalkan hakkında deneyimlerini aktarıyor.
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    "BİR SEVDA, AŞK MESELESİ"

    Şevket Şardağ, 1930 yılında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te doğduğunu, 1955'te ailece göç ettikleri İstanbul'da bir yıl kalıp babasının işinden dolayı Bursa'ya yerleştiklerini söyledi.
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Bursa'da çalışmaya başladıktan sonra kılıçkalkan derneğiyle tanıştığını belirten Şardağ, "Tahtakıran'ın yakınında bir yerde çalışırken, dernek kurduklarını gördüm ve gittim. Beni oraya kabul ettiler ve o gündür bugündür devam ediyorum. Çoğu günlerimi dernekte geçiriyorum. Sadece bir gün kapalı. O gün de bir türlü geçmiyor. Onun dışındaki günlerde arkadaşlarımla oturup çay içiyorum" dedi.
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Kılıçkalkan oyunundan kopamadığını vurgulayan Şardağ, bunun kendisinde bir sevda olduğunu dile getirdi.
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Birçok ülkede gösteriler yaptıklarını, hayatının bu oyunla geçtiğini aktaran Şardağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    "Çok güzel hislere kapılıyorum. Mutlu oluyorum. Bana huzur veriyor. Eve gidip yatıp kalkıyoruz sonra yine kılıçkalkan. 20 yıl önce hanım vefat etti. Tümüyle kılıçkalkana verdim kendimi.
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Burada mutluluğu, huzuru buluyorum. Kılıçkalkan bir sevda, aşk meselesi. Ömrümün yettiği kadar kılıçkalkana devam edeceğim. Bir ömrüm daha olsa yine veririm. Gösteri yapan gençleri her gördüğümde heyecanlanıyorum. 
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Onları gördüğümde çıkıp onlarla oynayamadığım için üzülüyorum ancak yaş itibarıyla başlarında çıkıp bir tur atıp, kenarda durabiliyorum."

     
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    "HAYATA KARŞI DİK DURUŞUN BİR İFADESİ"

    Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği Başkanı Metin Dikerel, 57 yıl önce oyuncu olarak katıldığı derneğin 17 senedir başkanlığını ve müzesinin sorumluluğunu yaptığını belirtti.
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Kılıçkalkanın sadece bir halk oyunu olarak görülmemesi gerektiğini anlatan Dikerel, "Kılıçkalkan mertlik, cesaret, paylaşım, kardeşlik, barış; kısaca hayata karşı dik duruşun bir ifadesidir" diye konuştu.
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Bursa'da üç kılıçkalkan derneği bulunduğunu vurgulayan Dikerel, hepsinin Bursa kültürü için hizmet ettiğini aktardı.
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Dikerel, Şevket Şardağ'ın kendisinin de hocası olduğuna belirterek, şunları kaydetti:
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    "Öyle bir kılıçkalan sevdalısıdır ki hala ilk günkü gibi heyecanlanır. Şu anda camiada bildiğim kadarıyla yaşayan tek duayen Şevket abidir. Biz de onu müzemizde, burada bağrımıza bastık. Cumhuriyet Bayramı'nda özellikle yaşanması gereken bir bayramı, dedeler, torunlar, gençler şeklinde dizayn ediyoruz.

     
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

    Şevket abi 'En başta ben seve seve çıkarım' der. Her Cumhuriyet Bayramı'nda en ön saflarda görev alır kendisi. Kep bağlamak bizde bir maharettir. Şevket abi bu işin ustasıdır. Ben de ondan el almaya çalıştım. Tabii ki ondan çok şey öğrendim."
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor
  • 92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor

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