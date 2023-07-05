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9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar yeni emekli maaşı alacak?

9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanların zamlı emekli maaşı merak konusu oldu. Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklandı. Ocak ayında yapılan yüzde 30'luk zammın ardından Temmuz emekli maaş zammı 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı ile belirlendi. Emekli ara zammı ile birlikte 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları da şekillenecek. İşte Temmuz emekli maaş zammına ilişkin merak edilenler...

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  • 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar yeni emekli maaşı alacak?

    Temmuz emekli zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti. 6 aylık enflasyon farkı ile refah payı hariç emekli maaş zammı netleşmiş oldu. Ocak ayında refah payı ile yapılan yüzde 30'luk zammın ardından en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde 7 bin 500 TL ve üzerinde maaş alanlara müjdeli haberin verileceğini açıklamıştı. Emekli zammının açıklanmasının ardından 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları da şekillendi. İşte 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanların zamlı emekli maaşına ilişkin son dakika gelişmeleri...
  • 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar yeni emekli maaşı alacak?

    EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANDI!

    Temmuz emekli zammı için gözler TÜİK'e çevrildi. 5 Temmuz Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı belli oldu.

    TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.
  • 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar yeni emekli maaşı alacak?

    9400, 9600, 9800, 10000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

    TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.
  • 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar yeni emekli maaşı alacak?

    KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

    7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklililk artışları yapılması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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