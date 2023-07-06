Temmuz emekli zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti. 6 aylık enflasyon farkı ile refah payı hariç emekli maaş zammı netleşmiş oldu. Ocak ayında refah payı ile yapılan yüzde 30'luk zammın ardından en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde 7 bin 500 TL ve üzerinde maaş alanlara müjdeli haberin verileceğini açıklamıştı. Emekli zammının açıklanmasının ardından 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları da şekillendi. İşte 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanların zamlı emekli maaşına ilişkin son dakika gelişmeleri...