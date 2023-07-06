9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar emekli maaşı alacak?
Emekli ve memur maaşı zam oranları 5 Temmuz itibarıyla açıklandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşına ne kadar zam geleceği de netlik kazandı. Bu kapsamda mevcut olarak 9400, 9600, 9800, 10000 TL maaş alan SSK ve Bağ-kur emeklileri temmuz zammı ile emekli maaşına ne kadar zam geleceğine ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanların alacağı zam...
TÜİK tarafından 5 Temmuz'da haziran ayı enflasyon oranın açıklaması ve 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi ile emekli ve memur maaşına ne kadar zam geleceği de kesinlik kazandı. Peki, "9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve kaç TL maaş alacak? İşte 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanların alacağı zam hakkında son dakika gelişmeleri...
EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ!
Temmuz emekli zammı için gözler TÜİK'e çevrildi. 5 Temmuz Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı belli oldu.
9400, 9600, 9800, 10000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ
Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.
Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?
7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklililk artışları yapılması bekleniyor.