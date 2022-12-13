Ordu'da Yaşar O.'nun (95) tabancayla vurduğu oğlu Kadir O. (55) hayatını kaybederken, gelini Emine O. (50) ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Ünye ilçesi Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar O., birlikte yaşadığı oğlu Kadir O. ve gelini Emine O. ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.