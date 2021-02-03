DHA

Aksaray'ın Bahçeli Mahallesi'ndeki 950 yıllık tarihe sahip ve Evrah Mezarlığı’nda mezarların hepsinin başları batıya, ayak kısmı ise doğuya bakıyor. Ancak bir mezarın yönünün farklı olması görenleri şaşırtıyor.

DHA'nın haberine göre yol kenarında olması nedeniyle de daha çok kişinin dikkatine çeken mezarın 2 yıl önce defnedilen İran uyruklu Hristiyan Hamıdreza Seyedloo'nun olduğu belirlendi.

Siyah renkli mezar taşında resmi bulunan Seyedloo'nun başı güneye, ayağı ise kuzey tarafa bakıyor.

Aksaray Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, defin yönünün farklı olmasının dinimizce herhangi bir sakıncasının olmadığını belirtti.

Müftü Güller şunları söyledi:

"Gelenek olarak Müslümanların, Müslüman mezarlığına, Müslüman olmayanlarında kendi mezarlıklarına defnedilmesi adettendir. Bu uygulama yıllar boyunca bütün dinler tarafından uygulanmıştır. Fakat herhangi bir mecburiyet varsa mesela gayrimüslim bir memlekette, bir Müslüman'ın vefat etmesi veya Müslüman bir beldede bir gayrimüslimin vefat etmesi durumunda kendi inançlarına mensup kimselerin özel bir mezarlığı yoksa bunlarında farklı bir dinlere mensup kişilerin mezarlarına defnedilmesi caizdir. Bunda dinimizce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bu uygulama çok nadir görüldüğü için vatandaşlarımızın şaşırması normal. Bu olayın dinimizce bir sakıncası yoktur. Mezarlarda yatan kişilere dua edilebilir. İnşallah mümin kardeşlerimize bu dualar ulaşacaktır."

İNSANLARIN DİNİ, İNANCI VE IRKI FARK ETMEZ

Ailesiyle birlikte mezarlık ziyaretine geldiklerinde yönü farklı olan mezarı görünce şaşıran Hasan Palta, "Babamızın mezarını ziyarete gelince bu mezar dikkatimizi çekti. Bizim mezarlardan duruşu çok farklı. Benim gördüğüm bu mezarda yatan kişinin dini ve inancı farklı. Ama güzel bir mezar olmuş. Bizim için insanların dini, inancı ve ırkı fark etmez. Bizim dinimiz hoşgörü dinidir. Çok güzel bir şekilde konulmuş ve muhafaza edilmiş. Bu mezar gerçekten çok dikkat çekiyor. Buraya gelen kişiler dua etmeden gitmiyor. Mezarın şekli farklı olduğu için çok dikkat çekiyor “dedi.

ON BİNLERCE MEZAR AYNI YÖNE, BU MEZAR İSE FARKLI YÖNE BAKIYOR

Mehmet Toprak ise, "Mezarı ilk gördüğümde çok dikkatimi çekti. Eşimde görünce çok şaşırdı ve bana sordu. Bu mezarın yönü ve rengi neden farklı diye. Biz fikir yürüttük ama bu mezar bütün mezarlardan çok farklı. Bu mezarlıkta on binlerce mezar aynı yöne bakıyor. Sadece bu mezarın yönü değişik. Bu mezarın başı güney ayağı ise kuzey tarafa bakıyor. Bizim mezarların ise başları batıya ayakları ise doğuya bakıyor. Bu durum ilgi çekiyor ki, yoldan geçenler durup bakıyor, resim çekiniyor ve dua ediyor. Yoldan her geçişimde benim de ilgimi çok çekiyor. Üstünde ölen kişinin resmi var. Bizde sadece şehitlerin mezarlarında fotoğraf olur. Bu mezar son günlerde mezarlığı ziyarete gelenlerin ve yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor diye konuştu.