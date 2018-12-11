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Ancak zaman geçtikçe, askerlerin çoğu taşındı ve bölge iş adamları ve müteahhitler tarafından satın alınmaya başlandı. Ancak birkaç kişinin evlerini terk etmeye hiç niyetleri yoktu. 1.200 evin olduğu köyde sadece 11 hane kaldı.