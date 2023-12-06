Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam 96 yaşındaki Şaziye Beyrit'ten "Çorum Müzesi'ni gezin" tavsiyesi

        96 yaşındaki Şaziye Beyrit'ten "Çorum Müzesi'ni gezin" tavsiyesi

        Çorum Müzesi'nde binlerce yıllık tarihi eserleri inceleyen 96 yaşındaki Şaziye Beyrit, "İsterim ki yaşlı, genç, çocuk, aklı eren herkes buraya gelsin" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 06.12.2023 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        96 yaşındaki Beyrit'ten "Çorum Müzesini gezin" tavsiyesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da yaşayan 96 yaşındaki Şaziye Beyrit, Çorum Müzesi'ni gezdi.

        Beyrit, kızı Gülseren Ekiz ile tekerlekli sandalyeyle geldiği müzede sergilenen binlerce yıllık tarihi eserleri inceledi.

        Müze görevlilerinin de yardımıyla 3 katlı binayı gezen Beyrit, arkeologlardan müzedeki eserler hakkında bilgi aldı.

        Şaziye Beyrit, Çorum Müzesi'ni yıllar önce eski binasında ziyaret ettiğini, yeni binasının çok daha güzel olduğunu söyledi.

        Çorum Müzesi'nin tarihi binasını çocukluk döneminden okul olarak hatırladığını anlatan Beyrit, "Burası şimdi müze olmuş. Eski müze de güzeldi ama burası çok güzel olmuş. Görevliler beni gezdirdi, burada olanları öğrendim" dedi.

        REKLAM

        Müzeyi beğendiğini dile getiren Beyrit, "Allah çalışanlara, burayı kuranlardan ölenlere rahmet, kalanlara sağlık versin. Buradaki eserlerin hepsini çok beğendim, hepsi beni ilgilendirdi. İnsanlar ne yaşamış, nasıl yaşamış, gördüm" diye konuştu.

        Herkese Çorum Müzesi'ni görmeye davet eden Beyrit, "İsterim ki yaşlı, genç, çocuk, aklı eren herkes buraya gelsin" ifadesini kullandı.

        Gülseren Ekiz ise Ankara'da yaşadığını, Çorum'a geldiğinde annesinin Çorum Müzesi'ni görmek istediğini aktardı.

        Birlikte müzeye geldiklerini belirten Ekiz, "Annem daha önce müzeyi ziyaret etmişti ama yeni halini görmediği için benden götürmemi istedi. Annem yürümekte problem yaşıyor. Buraya geldik, müze görevlileri bize bütün katları gezdirdi. Annem de çok mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk" dedi.

        Annesinin 96 yaşında olmasına karşın gezip görmeye ilgi duyduğunu vurgulayan Ekiz, "Buraya gelmemiz annem için iyi bir motivasyon oldu. Müze görevlilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        Ekiz, birçok müze gezdiğini, Çorum Müzesi'nin Hititler başta olmak üzere birçok medeniyete ışık tutan, iyi tasarlanmış önemli müzeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çorum müzesi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz