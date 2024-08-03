99 yaşındaki eski ABD Başkanı Carter: Kamala Harris’e oy verebilmek için hayatta kalmaya çalışıyorum

The Hill'in haberine göre, eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın torunu Jason Carter, Atlanta Journal-Constitution'a konuştu.

Jason Carter, eski başkanın ABD seçimlerinde Harris'e oy vermek istediğini kaydetti. Torun Carter, eski ABD Başkanı Carter'ın kendisine "Sadece Kamala Harris’e oy vermek için yaşamaya çalışıyorum” dediğini söyledi.

Carter, dedesinin son zamanlarda politika ve Gazze'yle yakından ilgili olduğunu da belirtti.

1977-1981 yıllarında 39'uncu Başkan olarak görev yapan Carter, şimdiye kadar "en uzun yaşayan ABD Başkanı" unvanını elinde tutuyor.