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        Haberler Dünya 99 yaşındaki eski ABD Başkanı Carter: Kamala Harris’e oy verebilmek için hayatta kalmaya çalışıyorum | Dış Haberler

        99 yaşındaki eski ABD Başkanı Carter: Kamala Harris’e oy verebilmek için hayatta kalmaya çalışıyorum

        Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, 5 Kasım başkanlık seçimlerinde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e oy vermek istediği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.08.2024 - 22:49 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:53
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        'Harris'e oy vermek için yaşamaya çalışıyorum'
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        The Hill'in haberine göre, eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın torunu Jason Carter, Atlanta Journal-Constitution'a konuştu.

        Jason Carter, eski başkanın ABD seçimlerinde Harris'e oy vermek istediğini kaydetti. Torun Carter, eski ABD Başkanı Carter'ın kendisine "Sadece Kamala Harris’e oy vermek için yaşamaya çalışıyorum” dediğini söyledi.

        Carter, dedesinin son zamanlarda politika ve Gazze'yle yakından ilgili olduğunu da belirtti.

        1977-1981 yıllarında 39'uncu Başkan olarak görev yapan Carter, şimdiye kadar "en uzun yaşayan ABD Başkanı" unvanını elinde tutuyor.

        Yaşayan eski ABD başkanlarından en yaşlısı olan 99 yaşındaki Jimmy Carter’ın, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süre kısa aralıklarla hastanede yattığı, sonra kendisine evde bakılmaya başlandığı duyurulmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Kamala Harris
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