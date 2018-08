A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynayacakları Karadağ ve Slovenya karşılaşmalarının kendileri için büyük önem arz ettiğini söyleyerek, “Özellikle Karadağ diğer gruptan getirdiği galibiyet sayısı anlamında bize en yakın takım ve ilk maçımızı evimizde onlarla oynayacağız. Bu iki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz” dedi.

2019 yılında Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için önümüzdeki ay Karadağ ve Slovenya ile oynanacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen medya gününde basın mensupları ile bir araya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca da burada açıklamalarda bulundu.



"TAKIMDAN MEMNUNUM"

Takımın çalışma temposu ve hırsından memnun olduğunu dile getiren Sarıca, “Şu ana kadar yaptığımız hesaplar hep iyi şekilde gerçekleşti. İkinci tur başlarken İspanya’nın arkasından ikinci durumdayız. Tabii ki önümüzdeki iki maçın önemi çok büyük. Özellikle Karadağ diğer gruptan getirdiği galibiyet sayısı anlamında bize en yakın takım ve ilk maçımızı evimizde onlarla oynayacağız. Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Slovenya ise son Avrupa şampiyonu. Geniş kadroları var. O gün hangi kadroyla sahada olacaklarını bilemiyorum ama oradan çıkaracağımız bir galibiyet bize Çin yolunda büyük avantaj getirecektir. Çalışmalarımıza bu doğrultuda başladık. Şimdilik eksiğiz. Biliyorsunuz belli kurallar nedeniyle NBA oyuncularımız ayın 30’undan sonra bizle beraber olacak. Yaklaşık 13 günlük bir süremiz olacak. 3 tanesi garanti belki 4’ü de yapabilirsek 4 tane hazırlık maçımız olacak. Oyuncularımızın zaten geçmiş dönemdeki performansları, iyi niyetli çalışmaları ilerisi için bizi umutlandırıyor. Yine çok iyi niyetle başladılar. Ben İnşallah maça kadar hazır olacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"VERİLMİŞ SÖZÜM VAR"



Önümüzdeki sezon herhangi bir kulüp takımı çalışıp çalıştırmayacağı ilgili de konuşan Ufuk Sarıca, şunları söyledi:

“Şu an kesinleşmiş bir şey yok. Benim şu an devam eden bir kontratım var. Zaten Milli Takım’a verilmiş sözüm var. Beraber yola çıkılmış bir durum. Ben geçmiş dönemde de her iki tarafa da aynı şekilde konsantre idim. Şu anda da benim için geçerli aynı şeyler. Ama ilerleyen günlerde bu gerçekleşir de sadece Milli Takım ile çalışırsam sezon içinde daha fazla zaman ayırma imkanım olacak. Ama amaç değişmeyecek, bu şampiyonaya gitmek bize ilk gün koyduğumuz bir hedefti. Çok çeşitli, değişken kadrolarla sahada olduk. Özellikle sezon içindeki maçlara kısıtlı kadrolarla çıktık. Mesela Ankara’daki son kadro bizim için önemli bir kadroydu. 30’unda toplayacağımız kadro belki şubat ve kasımda bizimle beraber olamayacak. O yüzden bu süreç bizim için çok önemli. Bununla ilgili bir konsantrasyonsuzluk ne bende ne de oyuncularımda olamayacaktır. Bu iki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz.”



