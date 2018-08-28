Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos'ta Kranjska Gora kentinde başlayan kampta ay-yıldızlılar, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Hazırlıklarına 30 Ağustos'ta İstanbul'da devam edecek milli takım, 6-8 Eylül'de Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve Çekya ile İtalya'nın da katılacağı özel turnuvada mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını 10-13 Eylül'de Ankara’da düzenlenecek kampla tamamlayacak.

2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri İkinci Tur I Grubu'nda mücadele eden milliler, 14 Eylül'de Karadağ ile Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Ljubljana'ya hareket edecek A Milli Takım, 17 Eylül'de Slovenya ile karşılaşacak.

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