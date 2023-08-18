Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Basketbol A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Önder Seden vefat etti - Basketbol Haberleri

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Önder Seden vefat etti

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Önder Seden, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Önder Seden vefat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Onursal Başkanı Önder Seden'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

        Basketbol kariyerine Ankara'nın Mülkiye takımında başlayan Önder Seden, sonrasında Galatasaray, Vefa, Şişli ve Modaspor takımlarında forma giydi. Seden, Galatasaray'da forma giyerken genç takımı çalıştırarak başladığı antrenörlüğe Modaspor, İstanbul PTT ve Fenerbahçe'de devam etti.

        Genç Milli Takım antrenörlüğüne 1970 yılında getirilen Önder Seden, yıllar içinde milli takımın tüm kademelerinde görev yaptı. Seden, 1971 yılında Balkan Gençler Şampiyonası ikinciliğinin ardından Atakan Karakaplan ile birlikte çalıştırdığı Yıldız Milli Takımı'na 1977 yılında Avrupa'da şampiyonluk kazandırdı.

        Seden, 1981 yılında yine Atakan Karakaplan ile birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı antrenörlüğüne getirildi. Bu dönemde İstanbul'daki Challenge turunu geçen milli takım, altı yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!
        Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        İnce tatil
        İnce tatil