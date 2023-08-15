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        Haberler Spor Basketbol A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finalde! - Basketbol Haberleri

        A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finalde!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki üçüncü maçında Ukrayna'yı 85-72 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve yarı finale çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 22:02
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        Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnunvası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında İzlanda'yı 99-72, ikinci maçında ise Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

        3. maçında ise Ukrayna ile karşılaşan milliler, maçı 85-72 kazanarak, grubunu lider tamamladı.

        Alperen Şengün mücadelede 30 sayı ve 5 ribaunt ile mücadele etti.

        Milli Takım, D Grubu'nun 2.'si ile eşleşecek ve elemelerde finale çıkmak için mücadele edecek.

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