A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finalde! A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki üçüncü maçında Ukrayna'yı 85-72 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve yarı finale çıktı

Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnunvası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında İzlanda'yı 99-72, ikinci maçında ise Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

3. maçında ise Ukrayna ile karşılaşan milliler, maçı 85-72 kazanarak, grubunu lider tamamladı.

Alperen Şengün mücadelede 30 sayı ve 5 ribaunt ile mücadele etti.

Milli Takım, D Grubu'nun 2.'si ile eşleşecek ve elemelerde finale çıkmak için mücadele edecek.