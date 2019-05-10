A Milli Erkek Voleybol Takımı, kampa girdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Altın Ligi hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek milli takımın, hazırlıklarına başantrenör Nedim Özbey yönetiminde TVF Başkent Voleybol Salonu'nda başladığı bildirildi.

Antrenman öncesinde milli takımla bir araya gelen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada, kampın verimli geçmesini dilediğini belirterek, "Önümüzde Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Voleybol Şampiyonası var. Federasyon olarak tesislerimiz, antrenörlerimiz ve tüm imkanlarımızla sizlerin başarılı olabilmesi için tüm çabamızla çalışıyoruz. İyi bir jenerasyon yakaladık. Sizler Türk voleybolunun gururusunuz. Biz, bu gururu sizlerin sayesinde yaşıyoruz. Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bizlerin göğsünü kabartacak ve gururlandıracak başarılara imza atacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Avrupa Altın Ligi'nde Belçika, Letonya ve Slovakya ile A Grubu'nda mücadele edecek. Milliler, üç grupta toplam 12 takımın mücadele edeceği Altın Ligi'ndeki ilk maçında 26 Mayıs'ta Letonya'yı konuk edecek.

A Milli Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Pasör: Arslan Ekşi (Halkbank),Selçuk Keskin (Galatasaray),Oğulcan Yatkın (Fenerbahçe),Muzaffer Yönet (Galatasaray)

Smaçör: Burutay Subaşı (Halkbank),Baturalp Burak Güngör (İstanbul Büyükşehir Belediyespor),Yasin Aydın (Galatasaray),Yiğit Gülmezoğlu (Arkas Spor),Batuhan Avcı (Beşiktaş),Efe Bayram (Halkbank),Abdullah Çam (Halkbank),İzzet Ünver (Fenerbahçe)

Orta Oyuncusu: Çağatay Osman Durmaz (Maliye Piyango),Doğukan Ulu (Galatasaray),Ertuğrul Gazi Metin (Jeopark Kula Belediyespor),Oğuzhan Karasu (Fenerbahçe),Halil İbrahim Kurt (Fenerbahçe)

Pasör Çaprazı: Metin Toy (İstanbul Büyükşehir Belediyespor),Adis Lagumdzija (Arkas Spor)

Libero: Hasan Yeşilbudak (Halkbank),Burak Mert (Arkas Spor),Volkan Döne (Ziraat Bankası),Onurcan Çakır (Galatasaray).