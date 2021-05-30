Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor.
Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Defans: Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Liverpool),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Umut Meraş (Le Havre),Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion),Taylan Antalyalı (Galatasaray),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Orkun Kökçü (Feyenoord),Yusuf Yazıcı (Lille),İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe),Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Halil Akbunar (Göztepe),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray),Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf),Halil Dervişoğlu (Galatasaray).
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