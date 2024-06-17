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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te sahne alıyor - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te sahne alıyor

        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'teki ilk maçını yarın Gürcistan ile oynayacak. Almanya'da düzenlenen turnuvada F Grubu'nda yer alan Türkiye, BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada galibiyet hedefliyor. A Milliler'de İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, İsmail Yüksek'in durumu ise maç günü belli olacak. Grubun diğer maçında Portekiz ile Çekya TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:41
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        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını yarın Gürcistan ile yapacak.

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

        Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

        Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

        ARJANTİNLİ HAKEM YÖNETECEK

        Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.

        Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.

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        Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

        İRFAN CAN KAHVECİ FORMA GİYEMEYECEK

        A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek.

        İsmail Yüksek'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

        A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

        ​​A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

        Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

        Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

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        GÜRCİSTAN'IN KADROSU

        Gürcistan Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tiflis), Luka Gugeshashvili (Karabağ)

        Defans: Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)

        Orta saha: Gabriel Sigua (Basel), Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batum), Saba Lobjanidze (Atlanta United)

        Forvet: Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

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