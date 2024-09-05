A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül Cuma günü Cardiff kentinde Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

İdmanda, Galler maçının taktiği üzerinde duruldu ve antrenman maçı oynandı. Kalçasındaki ağrısı süren Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, video toplantı ve fitness salonundaki ısınma ve mobilizasyon çalışmalarını takiben, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanında, önce pas ve rondo çalışmaları yapıldı.

A Millî Takımının idmanını, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı, Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Takımı, Galler ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. A Millî Takım kafilesi, saat 15.00'te ise İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Cardiff'e hareket edecek.