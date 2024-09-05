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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

        A Milli Futbol Takımı, Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 00:51 Güncelleme: 05.09.2024 - 00:51
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        A Milli Takım'da Galler maçı hazırlıkları sürdü
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        A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül Cuma günü Cardiff kentinde Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, video toplantı ve fitness salonundaki ısınma ve mobilizasyon çalışmalarını takiben, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanında, önce pas ve rondo çalışmaları yapıldı.

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        İdmanda, Galler maçının taktiği üzerinde duruldu ve antrenman maçı oynandı. Kalçasındaki ağrısı süren Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

        A Millî Takımının idmanını, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı, Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

        A Milli Takımı, Galler ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. A Millî Takım kafilesi, saat 15.00'te ise İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Cardiff'e hareket edecek.

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