A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i Kayseri'de ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri ve rondo çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.