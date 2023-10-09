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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarına başladı - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarına başladı

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:41 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:41
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        Hırvatistan maçı hazırlıkları başladı
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        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ilk kez teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı.

        İdman öncesinde milliler, teknik heyetle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından teknik direktör Montella, oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı. İtalyan çalıştırıcının, toplantının ardından oyuncuların oluşturduğu koridordan geçmesi eğlenceli anlara sahne oldu.

        Orkun Kökçü ve Yusuf Sarı'nın hafif sakatlıkları, Rıdvan Yılmaz'ın ise seyahat programı nedeniyle yer almadığı idman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladı.

        Futbolcuların istasyon çalışmasının ardından pas yaparak sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

        Milliler, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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