A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı deplasmanda Macaristan ile oynadığı özel maçta, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk yenilgisini Macaristan karşısında yaşadı.

Montella yönetiminde 4 maça çıkan Türkiye, 5. maçında yenilgiyle tanıştı. Milli takım, İtalyan İtalyan teknik adam yönetiminde daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.