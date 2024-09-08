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        A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler ayrı çalıştı

        UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 2'nci maçında yarın saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, son hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlılarda sakatlığı bulunan Arda Güler, takımdan ayrı çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 19:26 Güncelleme: 08.09.2024 - 19:48
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        Milliler'de Arda Güler ayrı çalıştı
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 2. maçında yarın saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda'yı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Gürsel Aksel Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son idmanını yapan ay-yıldızlılarda, orta saha oyuncusu Arda Güler takımdan ayrı çalışma yaptı. Galler deplasmanında darbeye bağlı sakatlık yaşayan genç oyuncunun, İzlanda karşısında oynayıp oynayamayacağının maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Avusturya maçında 2 maç ceza alan stoper Merih Demiral da takıma döndü. Cezasını tamamlayan savunma oyuncusu, idmanda yer aldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu da son idmanda takımı yalnız bırakmadı. Hacıosmanoğlu, idman öncesi oyuncularımızla sohbet etti.

        Galler karşılaşmasında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz da takımla birlikte antrenmanda bulundu.

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