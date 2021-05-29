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A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya'da oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, basına açık gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodaki tüm oyuncular idmanda yer aldı.

Isınma ile başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Top kapma çalışmasının ardından ise çift kale maç gerçekleştirildi. Çift kale maçta oyuncular hırslarıyla dikkati çekti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN UYARILAR

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, çift kale maç sırasında oyunu sık sık durdurarak oyuncularını uyardı.

Savunmadan çıkma ve rakibe ön alanda baskı konusunda oyuncularına beklentilerini anlatan Güneş, zaman zaman topu eline alarak da futbolcularına yapmaları gerekenleri gösterdi.

Güneş, özellikle savunmadan çıkarken alanın genişletilmesi üzerinde durdu.

A Milli Takım, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Gine maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Antrenman öncesinde Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.

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