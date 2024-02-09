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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

        UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:45
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        UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.

        A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:

        6 Eylül:

        21.45 Galler-Türkiye

        9 Eylül:

        21.45 Türkiye-İzlanda

        11 Ekim:

        21.45 Türkiye-Karadağ

        14 Ekim:

        21.45 İzlanda-Türkiye

        16 Kasım:

        20.00 Türkiye-Galler

        19 Kasım:

        22.45 Karadağ-Türkiye

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