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        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi serüveni

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile karşı karşıya gelecek ​​​​​​​A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. kez mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:13
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        A Milli Takım'ın Uluslar Ligi serüveni!
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        ​​​​​​​A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile karşı karşıya geleceği müsabakayla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde 4. kez mücadele edecek.

        Uluslar Ligi'nde iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez mücadele edeceği B Ligi'ni zirvede tamamlayarak ilk kez A Ligi'ne yükselmeye çalışacak.

        A Milli Futbol Takımı, Galler, İzlanda ve Karadağ ile A Ligi'ne yükselmek için karşı karşıya gelecek.

        UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki macerasında yer aldığı B Ligi'nde gruplarında son sırada yer alan Türkiye, C Ligi'ni ise lider tamamlayarak yeniden B Ligi'ne döndü.

        Uluslar Ligi'nde üç sezonda toplam 16 maç oynayan ay-yıldızlı ekip 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 28 gol atan Türkiye, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

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        ULUSLAR LİGİ'NDE İLK MACERA KÖTÜ BAŞLADI

        Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk kez oynandığı 2018-2019 sezonunda B Ligi'nde mücadele etti.

        Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetimindeki ay-yıldızlı ekip B Ligi 2. Grup'ta İsveç ve Rusya ile eşleşti. Dört maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan milliler, 4 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

        Milli takım, Rusya'ya evinde 2-1 ve deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Deplasmanda İsveç'i 3-2 yenen Türkiye, sahasında 1-0 kaybederek grubu 3 puanla son sırada tamamladı.

        C Ligi'ne düşmesi gereken ay-yıldızlı ekip, turnuva formatı değişince bir sonraki sene de B Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

        MİLLİ TAKIM BU KEZ C LİGİ'NE DÜŞTÜ

        Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 sezonunda ise B Ligi 3. Grup'ta yer aldı. Şenol Güneş idaresindeki ay-yıldızlı ekip Macaristan, Rusya ve Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

        Grupta oynadığı 6 maçta tek galibiyet elde edebilen milli takım, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 6 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

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        Tek galibiyetini 3-2 ile sahasında Rusya karşısında alan Türkiye, Sırbistan karşısında ise 0-0 ve 2-2'lik beraberlikler aldı. Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kalan milli takım, Macaristan karşısında 1-0 ve 2-0'lık yenilgiler yaşadı.

        Milliler 6 puanla aynı puana sahip Sırbistan'ın averajla gerisinde kaldığı için son sırada grubu tamamladı ve C Ligi'ne düştü.

        C LİGİ'NDE LİDERLİK

        Ay-yıldızlı ekip 2022-2023 sezonunda ise UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya ile eşleşti.

        Stefan Kuntz yönetiminde grupta oynadığı ilk 4 maçı kazanan Türkiye, Lüksemburg ile 3-3 berabere kalırken, Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu.

        Altı karşılaşmada 18 gol atan Türkiye, kalesinde 5 gol gördü.

        Topladığı 13 puanla grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, yeniden B Ligi'ne yükseldi.

        DÖRDÜNCÜ MACERA GALLER'DE BAŞLAYACAK

        A Milli Takımın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. macerası B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Galler maçıyla başlayacak. 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda karşısına çıkacak milliler, 11 Ekim'de ise Karadağ'ı konuk edecek.

        14 Ekim'de İzlanda deplasmanına çıkacak ay-yıldızlı ekip, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçla grubunu tamamlayacak.

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