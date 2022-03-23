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A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde yarın Portekiz ile TSİ 22.45´te oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarını tamamladı
DHA

A Milli Takım, zorlu karşılaşma öncesinde son antrenmanını maçın oynanacağı Dragao Stadyumu´nda gerçekleştirdi. Antrenman öncesi sahada toplu fotoğraf çektiren A Milli Takım, ardından antrenmana başladı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda pas çalışmaları yapılırken idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildiği öğrenildi. Antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1´inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da takip etti.

Öte yandan Portekiz Futbol Federasyonu´nun tribünlere Portekiz bayrakları yerleştirdiği görüldü. Karşılaşma yarın Dragao Stadyumu´nda TSİ 22.45´te başlayacak. Zorlu mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert´in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak.

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