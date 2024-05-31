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        A Milli Futbol Takımı tam kadro çalıştı

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan önce İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını bugün Riva'da yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 21:25 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:25
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        A Milliler tam kadro çalıştı
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        Sabah antrenmanı için sahaya gelen futbolcular, burada iki grup halinde önce kuvvet ardından da taktik çalışmaları yaptı.

        Akşam gerçekleştirilen idmanda ise, ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Ardından iki gruba ayrılan futbolculardan bir bölümü taktik, diğer bölümü ise rondo çalışması yaptı.

        Antrenmanın son kısmında ise çift kaleli taktik maç yapıldı. Aday kadroda bulunan oyuncuların tamamı çalışmalarda yer aldı.

        A Milli Futbol Takımı, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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