Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız’dan naklen yayımlanacak.

D Grubu'nda Slovenya'yı 78-62 ve Polonya'yı 52-41 yenen milliler, iki galibiyetle zirvede yer aldı.

Ay-yıldızlılar, grubun 4. maçında ise 27 Kasım Pazar günü Slovenya'yı konuk edecek. Türkiye, 9 ve 12 Şubat 2023'te de Polonya ve Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gruplarında ilk sırayı alan 10 takım ve en iyi 4 grup ikincisi, şampiyonaya katılma hakkı kazanacak. İsrail ve Slovenya'nın ev sahibi olarak doğrudan katılacağı FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 15-25 Haziran 2023'te düzenlenecek.