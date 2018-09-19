İspanya’nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, Atatürk Havalimanı'ndan turnuvanın oynanacağı ülkeye hareket etti. Millileri havalimanında görenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, turnuvada başarılar diledi. Ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda 22 Eylül’de Arjantin, 23 Eylül’de Nijerya, 25 Eylül’de ise Avustralya ile karşılaşacak. Grup birincileri direkt çeyrek finale yükselirken, grup ikincileri ve üçüncüleri çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip olacak. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Asena Yalçın, Ayşe Cora, Merve Aydın, Bahar Çağlar, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, İlayda Güner, Esra Ural Topuz, Quanitra Holingsvorth."