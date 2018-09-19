İspanya’nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, Atatürk Havalimanı'ndan turnuvanın oynanacağı ülkeye hareket etti. Millileri havalimanında görenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, turnuvada başarılar diledi. Ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda 22 Eylül’de Arjantin, 23 Eylül’de Nijerya, 25 Eylül’de ise Avustralya ile karşılaşacak. Grup birincileri direkt çeyrek finale yükselirken, grup ikincileri ve üçüncüleri çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip olacak.



A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:



"Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Asena Yalçın, Ayşe Cora, Merve Aydın, Bahar Çağlar, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, İlayda Güner, Esra Ural Topuz, Quanitra Holingsvorth."

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