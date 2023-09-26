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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya´yı 2-0 mağlup etti - Futbol Haberleri

        A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya´yı 2-0 mağlup etti

        UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2´nci Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında Litvanya´yı 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 20:10 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:10
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        Kadınlar, Litvanya´yı 2-0 mağlup etti
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        UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi´nde Lüksemburg, Litvanya ve Gürcistan ile birlikte 2´nci grupta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya ile karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonu´ndan Rita Vehapi yönetti. Vehapi´nin yardımcılıklarını ise Lumturije Muhadri, Fitore Govori ve Festina Koxha yaptı.

        Türkiye karşılaşmaya Selda Akgöz - Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Cennet Çal, Miray Cin, Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu, Ece Türkoğlu, İlayda Civelek, Elif Keskin ve Gülbin Hız 11´iyle çıktı. Konuk ekip Litvanya ise, Seskute - Mikutaite, Sarkanaite, Petraviciene, Jonusaite, Galkina, Neverdauskaite, Liuzinaite, Zizyte, Vaitukaityte ve Rogaciova ile sahadaydı. Karşılaşmayı A Milli Kadın Futbol Takımı, 2-0´lık skorla kazandı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 29´uncu dakikada Birgül Sadıkoğlu ve 85´inci dakikada İlayda Civelek kaydetti. Öte yandan Ay-yıldızlılarda 26´ncı dakikada Ebru Topçu penaltı kaçırdı.

        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'ndeki 3´üncü maçında 27 Ekim Cuma günü Emile Mayrisch Stadyumu'nda Lüksemburg´a konuk olacak.

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