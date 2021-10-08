Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Milli Takım
ABONE OL

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bulgaristan ve Sırbistan'la yapacağı maçlar öncesi aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, 21 Ekim Perşembe günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Bulgaristan'ı konuk edip, 26 Ekim Salı günü deplasmanda Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

H Grubu'nda Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan'la birlikte yer alan milli takım, ilk maçında ağırladığı Portekiz'le 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe), Fatma Şahin (Beşiktaş Vodafone).

Defans: Gülbin Hız, Medine Erkan, Kezban Tağ, Ece Tekmen (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Berna Yeniçeri, Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone), Dilan Yeşim Taşkın (USV Neulengbach), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), Büşra Kuru (FFC Niederkirchen).

Orta Saha: Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, Derya Arhan, İlayda Civelek (ALG Spor), Elif Keskin, Cansu Nur Kaya (Beşiktaş Vodafone), Ece Türkoğlu (Old Dominion Üniversitesi), Miray Cin (MSV Duisburg), Nur Yaren Özpolat (Enskede IK Dam), Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy 1).

Forvet: Melike Öztürk, Yağmur Uraz, Kader Hançar (Beşiktaş Vodafone), Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor).

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Newcastle United’ın Suudi konsorsiyuma satışına onay verildi
FUTBOL Dev satış gerçekleşti!
Son dakika haberi Sumudica, Süper Lig'e döndü!
FUTBOL Sumudica, Süper Lig'e döndü!
Valencia coştu, tarihe geçti!
FUTBOL Valencia coştu, tarihe geçti!
Türkiye - Norveç maçına doğru
FUTBOL Yeni sayfa yeni heyecan! Kuntz'un 11'i...
2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada? Milli takım puan durumu ve maç sonuçları
FUTBOL 2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu!
Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç nerede oynanacak? A Milli Takım kadrosu
FUTBOL Türkiye Norveç maçı ne zaman?
Stefan Kuntz'tan Norveç maçı sözleri
FUTBOL "Benim için en önemlisi..."
Pereira, İrfan Can Kahveci'yi bekliyor
FUTBOL Pereira, İrfan Can Kahveci'yi bekliyor
Beşiktaş'a Umtiti bombası!
FUTBOL Beşiktaş'a Umtiti bombası!
Tolgay Arslan sürprizi! Türkiye'ye dönüyor
FUTBOL Tolgay Arslan sürprizi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.