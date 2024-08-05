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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile karşılaşacak - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile karşılaşacak

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde yarın Çin ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:16 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:16
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Çin ile karşılaşacak.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak.

        Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

        Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.

        Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

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