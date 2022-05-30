Milliler, maçın oynanacağı Ankara Spor Salonu'nda başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışarak maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın antrenmanını izledi.

Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun birinci ayağının yarın Ankara'da başlayacağını anımsattı.

İkinci ve üçüncü ayak müsabakalarının ardından finallerin yine Ankara'da oynanacağını belirten Üstündağ, şunları kaydetti:

"Organizasyonla ilgili her şey yolunda. Güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Kulüpler müsabakası bitti artık milli takım organizasyonu başladı. İnanıyorum ki oyuncularımız kulüplerde bu verdikleri mücadeleden sonra şimdi de milli takım ve ülkemiz için bir mücadele verecekler. Yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. İnşallah yarın bu teveccühe, güzel desteğe de çocuklarımız sahada en güzel cevabı verecek. Bunun karşılığını da hep birlikte alacağız ve beraber kutlayacağız."