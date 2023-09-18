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        Haberler Spor Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar: Peru'yu da 3-0 yenmek istiyoruz - Voleybol Haberleri

        Eda Erdem Dündar: Peru'yu da 3-0 yenmek istiyoruz

        A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki Peru maçı öncesi iddialı konuştu. Yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini belirten kaptan Eda, "Umarım yarınki karşılaşmadan da 3-0'lık net bir skorla galip gelip yolumuza devam ederiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:59 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:59
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        Kaptan Eda: Peru'yu da 3-0 yenmek istiyoruz
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaşacakları Peru maçına ilişkin, "Umarım yarınki karşılaşmadan da 3-0'lık net bir skorla galip gelip yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

        Eda Erdem, Peru karşılaşması öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

        İlk iki maçlarında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 yendiklerini anımsatan Eda Erdem Dündar, "Güzel devam ediyoruz. Takım olarak keyifler yerinde. Olimpiyat hayalimizin peşinde kalan maçlarımıza hazırlanıyoruz. Yarın da üçüncü maçımızda Peru ile karşılaşacağız. Umarım yarınki karşılaşmadan da 3-0’lık net bir skorla galip gelip yolumuza devam ederiz." değerlendirmesini yaptı.

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