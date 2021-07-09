Naz Aydemir Akyol: "Umarım hayallerimizi gerçekleştirebiliriz"

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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 14 gün kala A Milli Kadın Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Olimpiyatlarla ilgili görüşlerine yer verilen A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, "Sezona üç büyük hedefle başladık. Bunların ilki olan Milletler Ligi'ni başarıyla tamamladık. Şimdi önümüzde yazın en önemli turnuvası, Tokyo Olimpiyatları var. Bir şeyleri başarabilmek için maç maç gidip, her maç en iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Umarım hayallerimizi gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatlar çok farklı bir organizasyon, daha önce oynadığımız hiçbir turnuvaya benzemiyor." diyen milli oyuncu, "2012 yılında gittiğimde çok farklı duygular yaşadım, şimdi apayrı duygular ve heyecanlarla gidiyorum. Bu sefer anne olarak gidiyorum. O yüzden çok daha heyecanlı ve gururluyum. Tabii bir de işin hasret boyutu var ama sonu güzel noktalandıktan sonra her şeyin telafisi var." yorumunda bulundu.