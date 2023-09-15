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        Filenin Sultanları olimpiyat elemelerinde parkeye çıkıyor

        Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde Japonya'da parkeye çıkıyor. B Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları ilk maçını 16 Eylül Cumartesi günü (yarın) Porto Riko ile oynayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 09:02 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:02
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        Sultanlar'ın olimpiyat mücadelesi başlıyor!
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        Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçını 16 Eylül Cumartesi günü (yarın) Porto Riko ile oynayacak.

        Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak karşılaşma, TSİ 07.00'de başlayacak.

        "Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı B Grubu maçlarında dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek.

        Milli takımın olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

        16 Eylül:

        07.00 Türkiye-Porto Riko

        17 Eylül:

        07.00 Türkiye-Bulgaristan

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        19 Eylül:

        07.00 Türkiye-Peru

        20 Eylül:

        07.00 Türkiye-Arjantin

        22 Eylül:

        10.00 Türkiye-Brezilya

        23 Eylül:

        13.30 Türkiye-Japonya

        24 Eylül:

        10.00 Türkiye-Belçika

        İLK 2 OLİMPİYAT KOTASI ALACAK

        Olimpiyat oyunları elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

        Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.

        Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.

        Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.

        GRUPLAR

        Olimpiyat elemeleri, 3 grupta, 3 ayrı ülkede oynanacak.

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        Elemelerde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşacak.

        Gruplar şu şekilde:

        A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

        B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

        C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

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