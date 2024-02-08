Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım, 4 Haziran'da İtalya ile karşılaşacak - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, 4 Haziran'da İtalya ile karşılaşacak

        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da deplasmanda İtalya ile özel maçta karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milliler İtalya ile karşılaşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde 4 Haziran'da deplasmanda İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

        Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.

        İki ülke bugüne kadar 9'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 15 kez karşı karşıya geldi.

        İtalya 11 maçtan galibiyetle ayrılırken, 4 maç beraberlikle sona erdi. İtalya, geçmişte Türkiye'ye 1964 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 1974 Dünya Kupası Elemeleri ile 2000 ve 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde rakip oldu. İki takım son olarak 29 Mart 2022 tarihinde Konya'da oynanan özel maçta karşılaşmış, İtalya sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı