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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da İsmail Yüksek sevinci - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da İsmail Yüksek sevinci

        EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Riva'da yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in bireysel çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 19:25 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:31
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        Milli Takım'da İsmail Yüksek sevinci
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        A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdürdü.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

        Pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

        Kampa bugün katılan İsmail Yüksek'in bireysel çalışmalara başladığı kaydedildi.

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        Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ile Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da takip ettiği bildirildi.

        Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına 29 Mayıs Çarşamba günü ilk 15 dakikası basına açık yapacağı idmanla devam edecek.

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