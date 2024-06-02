A Milli Takım'da İtalya maçı hazırlıkları devam ediyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesindeki ilk özel maçta 4 Haziran Salı günü deplasmanda İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından rondo ve taktik çalışmaları yapıldı. Ardından tam sahada çift kale taktik maç oynanırken; son bölümde ise duran top ve şut çalışması yapıldı. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da çalışmayı tribünden takip etti.