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A Milli Takım'da Letonya mesaisi sürüyor

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

A Milli Takım'da Letonya mesaisi sürüyor
AA

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya ile yapacağı maçların hazırlıklarına devam etti.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinden sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve izinli olan Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer almadı.

Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen kaleci Muhammed Şengezer ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Aday kadroda yer alan ve dün Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayan Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler ise takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı.

Kuntz'tan Fenerbahçeli oyunculara tebrik

Teknik direktör Stefan Kuntz idman öncesinde saha içinde oyuncularla kısa bir konuşma yaptı. Kuntz, sözlerine Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçeli oyuncuları tebrik ederek başladı.

Suudi Arabistan'daki dünya şampiyonasına katılacak Espor Milli Takım oyuncuları da idmanı ziyaret etti. Antrenman öncesinde sahaya gelen Espor Milli Takımı oyuncularını, ay-yıldızlı futbolcular ve teknik heyet alkışlarla karşıladı.

Antrenmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Letonya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli Takım'a Stuttgart'tan kaleci antrenörü

Daha önce ay-yıldızlı ekipte görev yapan kaleci antrenörü Michael Rechner'in, Bayern Münih'te göreve başlamasının ardından, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın kaleci antrenörü Stefen Krebs, haziran kampı için A Milli Takım teknik heyetine katıldı.

Milli Takım ile birlikte ilk kez antrenmanda yer alan Krebs'in, A Milli Takım'da kaleci antrenörü Emrah Karakovan ile birlikte görev yapacağı bildirildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

Ay-yıldızlı ekip yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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