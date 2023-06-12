Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinden sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve izinli olan Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya ile yapacağı maçların hazırlıklarına devam etti.

Aday kadroda yer alan ve dün Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayan Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler ise takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı.

Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen kaleci Muhammed Şengezer ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Kuntz'tan Fenerbahçeli oyunculara tebrik

Teknik direktör Stefan Kuntz idman öncesinde saha içinde oyuncularla kısa bir konuşma yaptı. Kuntz, sözlerine Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçeli oyuncuları tebrik ederek başladı.

Suudi Arabistan'daki dünya şampiyonasına katılacak Espor Milli Takım oyuncuları da idmanı ziyaret etti. Antrenman öncesinde sahaya gelen Espor Milli Takımı oyuncularını, ay-yıldızlı futbolcular ve teknik heyet alkışlarla karşıladı.

Antrenmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Letonya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.