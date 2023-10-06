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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yardımcıları Selçuk Şahin ve Daniele Russo oldu! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yardımcıları Selçuk Şahin ve Daniele Russo oldu!

        A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Selçuk Şahin ve Daniele Russo yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:05 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:13
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        Montella'nın yardımcıları belli oldu!
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        A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın ekibi belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Vincenzo Montella'nın antrenörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışan Daniele Russo'nun yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadroda yer alan Selçuk Şahin, milli takımda yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

        A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde ise analiz antrenörü olarak Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner, atletik performans antrenörü olarak da Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş görev alacak. Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan ise milli maç dönemlerinde A Milli Futbol Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek.

        Not: Görseller AA'dan alınmıştır.

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