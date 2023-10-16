A Milli Takım'da Vincenzo Montella tarihe geçti! 70 yıl sonra 'İtalyan başarısı'

49 yaşındaki Vincenzo Montella, henüz 2 maça çıkmasına rağmen Türk futbol tarihine geçti.

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Türkiye, ilk kez yabancı bir teknik adam yönetiminde Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Montella ayrıca Türkiye'yi büyük bir organizasyona götüren 5. farklı teknik adam oldu.