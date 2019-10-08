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A Milli Takım, Dorukhan Toköz'ü hastanede ziyaret etti

A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle dün ameliyat olan milli futbolcu Dorukhan Toköz'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu

Dorukhan Toköz

A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcumuz Dorukhan Toköz'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, tedavisi birkaç ay sürecek 23 yaşındaki futbolcuyu teselli etti ve acil şifalar diledi. Dorukhan, Güneş ve Belözoğlu'nun kendisiyle yaptığı konuşma sırasında duygulandı.

Milli Takım'daki takım arkadaşları ve antrenörleri, Dorukhan'a ve babası Mustafa Toköz'e geçmiş olsun dileklerini sunduktan sonra hastaneden ayrılıp Arnavutluk ve Fransa maçları için Riva'da devam eden kampa geri döndü.

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