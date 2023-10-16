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        A Milli Takım'ın başarısı Alman basınında!

        A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya'yı yenerek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) biletini alması, organizasyona ev sahipliği yapacak Almanya'da da gündem oldu. Alman basını, Milliler'in başarısına geniş yer ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:32
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        A Milli Takım'ın EURO 2024'e katılmayı garantilemesi, turnuvanın ev sahibi Almanya'da da geniş yankı uyandırdı.

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        Kicker dergisinin haberinde, Türk Milli Takımı'nın Letonya'yı 4-0 mağlup ederek gruptaki son maçı öncesinde EURO 2024'e katılmaya hak kazandığı belirtildi.

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        Hırvatistan'a karşı deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetle Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevine mükemmel bir başlangıç yaptığına işaret edilen haberde, İtalyan teknik direktörün Letonya'ya karşı ilk 11'de Hırvatistan maçına göre bir pozisyonda değişiklik yaptığı ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Yunus Akgün'ü oynattığı kaydedildi.

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        Haberde, Yunus, Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun'un (2) golleriyle Türkiye'nin haklı bir galibiyet elde ettiği ve Avrupa Şampiyonası biletini aldığı aktarıldı.

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        Spiegel dergisinin haberinde de İspanya, İskoçya ve Türkiye'nin EURO 2024'te yer alacağına işaret edilerek, "Türkiye, gol festivaliyle (şampiyonaya) katılmaya hak kazandı." ifadesi kullanıldı.

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        Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde de Türkiye'nin Letonya'yı 4-0 mağlup ettiği belirtilerek, "Eski dünya şampiyonu İspanya, şarkı söylemeyi seven taraftarlarıyla İskoçya ve Türkiye, gelecek yaz yapılacak Avrupa Şampiyonası'nı zenginleştiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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