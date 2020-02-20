Türkiye'nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10'unda değişiklik yaşanmadı. Belçika ilk, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.
En büyük çıkışı, 3 basamak yükselerek 103'üncülüğe yerleşen Filistin kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 9 Nisan'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1765
|-
|2
|Fransa
|1733
|-
|3
|Brezilya
|1712
|-
|4
|İngiltere
|1661
|-
|5
|Uruguay
|1645
|-
|6
|Hırvatistan
|1642
|-
|7
|Portekiz
|1639
|-
|8
|İspanya
|1636
|-
|9
|Arjantin
|1623
|-
|10
|Kolombiya
|1622
|-
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