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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın Karadağ maçı Samsun'da - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın Karadağ maçı Samsun'da

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların yerleri belirlendi. Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:51
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        Milli Takım'ın Karadağ maçı Samsun'da
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        A Milli Futbol Takımı'nın 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların yerleri belirlendi.

        Buna göre Ay-Yıldızlılar, 11 Ekim Cuma günü Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

        A Milli Takım, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda'nın karşısına çıkacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

        A Milliler, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda son olarak 19 Haziran 2023 tarihinde EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaşmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Kazanılan bu maç, Ay-Yıldızlıların grup lideri olarak 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmasında önemli rol oynamıştı.

        2024/25 UEFA Uluslar Ligi turnuvasında A Milli Takım'ın grubunda Karadağ ve İzlanda'nın yanı sıra Galler de bulunuyor.

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