A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, EURO 2024 öncesinde 4 Haziran'da İtalya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, öncelikle fitness salonunda kuvvet ve core antrenmanı yapıldı. Daha sonra saha çalışmasına geçildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda ısınmanın ardından taktik pas drilleri üzerine çalışıldı. Son bölümde ise yarı sahada taktik oyun oynandı.