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        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'da Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli ismin yerine Cihan Çanak dahil edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 17.11.2024 - 12:33
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        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Karadağ ile kozlarını paylaşacak.

        Ay-yıldızlılarda Galler maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı kadrodan çıkarılırken, yerine Cihan Çanak dahil edildi.

        Yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı. Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı." denildi.

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